Petrobras vende participação em duas empresas de energia elétrica

A Petrobras concluiu, hoje (5), a venda de 20% de suas ações na Termelétrica Potiguar e de 40% na Companhia Energética Manauara para a Global Participações Energia(GPE) por meio de suas subsidiárias GFT Participações e GFM Participações, respectivamente.

Por sua participação acionária, a estatal recebeu R$ 155,6 milhões, já com os ajustes previstos nos contratos, sendo R$ 79,4 milhões pela Termelétrica Potiguar e R$ 76,2 milhões pela Companhia Energética Manauara (CEM). A venda está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da Petrobras visando à maximização de valor.

A Termelétrica Potiguar (TEP) é uma holding controlada pela Global Participações Energia, detentora de 80% do seu capital social, que possui participações societárias diretas nas empresas Areia Energia S.A. e Água Limpa Energia S.A., proprietárias de pequenas centrais hidrelétricas, localizadas em Tocantins, com capacidades instaladas de 11,4 MW e 14,0 MW, respectivamente. Além disso, a TEP detém 60% do capital social da CEM. A CEM possui uma usina termelétrica a gás natural localizada no Amazonas, com 85,4 MW de capacidade instalada.

A GPE atua desde 2001 no segmento de geração de energia elétrica, controlando sete usinas distribuídas nos estados do Rio Grande do Norte, do Amazonas, de Tocantins e da Bahia. A empresa assinou recentemente com a Petrobras contrato para compra de mais três usinas termelétricas, localizadas no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia.