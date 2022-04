Abel Braga deixa comando técnico do Flu após dois jogos sem vitórias

O Fluminense anunciou a saída do técnico Abel Braga na manhã desta quinta-feira (28), após acordo com a diretoria. Em nota, o clube ressaltou que o treinador é o “mais vitorioso da história do clube”. Na última terça (26), o técnico saiu do Maracanã, sob vaias da torcida tricolor, após a equipe empatar sem gols com o Unión Santa Fe (Argentina), pela chave H da Copa Sul-Americana. O time segue em terceiro lugar na fase de grupos do torneio continental, que classifica apenas o primeiro colocado às oitavas de final. Além disso, no último sábado (23), o Flu já havia perdido em casa para o Internacional, por 1 a 0, em duelo da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico Abel Braga e a Diretoria do Fluminense se reuniram esta manhã com o elenco para comunicar a decisão, em comum acordo, de seguir um novo caminho. O técnico Abel Braga se desligou, hoje (28/04), do comando do elenco principal do futebol. pic.twitter.com/GQHJSsYhIb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 28, 2022

Abel Braga iniciou sua quarta passagem pelo Tricolor carioca em 15 de dezembro do ano passado. Na temporada deste ano, ele comandou a conquista do Campeonato Carioca, quebrando um jejum de dez anos. Desde que assumiu o time, foram 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas (total de 26 partidas). Abel Braga já treinara o Tricolor em 2005; e nos períodos de 2011 a 2013, e de 2016 a 2018, quando somou títulos do Carioca (2005 e 2012) e Brasileirão (2012).

No próximo domingo (1º de maio), às 16h (horário de Brasília) o Fluminense duela fora de casa contra o Coritiba, pela quarta rodada do Brasileirão. Quem dirigirá a equipe será o técnico interno Marcão, que comandou o time no final de 2021.