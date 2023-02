Al Hilal vence e pega o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes

O Flamengo já sabe quem será o seu adversário nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O adversário do Rubro-Negro será o Al Hilal (Arábia Saudita), que, neste sábado (4), bateu o Wydad Casablanca (Marrocos) por 5 a 3 na disputa de pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Al Hilal are heading to the Semi-finals! ⏩🇸🇦#ClubWC | @AlHilal_FC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2023

Apesar de ficar com a vitória final, a equipe saudita viu os marroquinos abrirem o placar no Estádio Príncipe Moulay Abdellah. Aos 6 minutos do segundo tempo El Amloud marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Porém, já nos acréscimos do tempo regulamentar, Kanno cobrou bem a penalidade máxima para garantir o empate e fazer com que o jogo fosse para a prorrogação. Como a igualdade perdurou no tempo-extra, a classificação para as semifinais teve que ser definida nas cobranças de pênaltis.

Na disputa de pênaltis, o Al Hilal foi perfeito, enquanto o Wydad Casablanca viu o lateral Attiat Allah desperdiçar a sua cobrança. Agora, a equipe saudita disputa uma vaga na grande decisão com o Flamengo a partir das 16h da próxima terça-feira (7) no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos).

Al Ahly será adversário do Real Madrid

Também neste sábado, mas no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos), o Al Ahly (Egito) derrotou o Seattle Sounders (Estados Unidos) por 1 a 0 e enfrentará o Real Madrid (Espanha) na outra semifinal da competição. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Afsha.