América-MG derrota Botafogo e fica perto das quartas da Copa do Brasil

O América-MG deu um grande passo para obter a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o Botafogo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (30) na Arena Independência, no jogo de ida das oitavas de final da competição. As equipes disputam a partida de volta no dia 14 de julho, no estádio Nilton Santos.

VENCEMOSSSSS!!!! ⚽⚽⚽ FIZEMOS BONITO EM NOSSA CASA E ESTAMOS EM VANTAGEM POR TRÊS GOLS NAS OITAVAS DE FINAL DA @COPADOBRASIL, NAÇÃO AMERICANA!!! VAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSS, #COELHÃO!!!!!! 🐰💚 📸 Mourão Panda / América#AFCxBOT | 3×0#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/VMLM7Lcimi — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 30, 2022

Com este resultado, o Coelho se classifica até mesmo perdendo por dois gols de diferença. Em caso de derrota por três gols de diferença da equipe de Vagner Mancini a vaga será definida na disputa de pênaltis. Ao time de Luís Castro resta triunfar com quatro ou mais gols de vantagem para avançar nos 90 minutos.

Desde o início do confronto o América-MG priorizou as jogadas pela direita para criar problemas para o Alvinegro carioca. Com um minuto de bola rolando o lateral Patric avançou por este lado e cruzou para Alê, que finalizou para fora.

Porém, quatro minutos depois Patric voltou a avançar pela direita. Desta vez o lateral cruzou para o atacante Wellington Paulista, que cabeceou com categoria para superar o goleiro Gatito Fernández. Aos 34 minutos, o camisa 2 do América-MG deu outro passe para gol, ao cobrar escanteio para Danilo Avelar marcar de cabeça.

Diante de um Coelho tão eficiente, a equipe comandada pelo técnico português Luís Castro pouco produzia. E a situação do Botafogo complicou de vez aos 13 minutos da etapa final, quando Alê deixou o seu após jogada rápida de contra-ataque.

Agora, as equipes voltam a campo pelo Brasileiro. O Coelho recebe o Goiás no próximo domingo (3) no Independência. Um dia depois o Alvinegro visita o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid.