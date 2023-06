Ana Sátila fatura prata em etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom

A canoísta brasileira Ana Sátila foi vice-campeã na prova de caiaque extremo (K1 Cross) neste domingo (4), na etapa de Augsburg (Alemanha) da Copa do Mundo de Canoagem Slalom. À frente de Sátila ficou Stefanie Horn (Itália), que levou o ouro, e Mônica Vilarrubla. (Andorra) que encerrou a disputa na terceira posição. A modalidade K1 Cross estreará como modalidade olímpica nos Jogos de Paris 2024.

“Eu estou aqui com a prata inédita, foi uma competição acirrada do começou ao fim, foi bem desgastante e sair assim da prova com essa medalha é uma sensação incrível, obrigado mais uma vez para todos os que torceram por mim”, disse Sátila, campeã mundial da categoria em 2018 e atual campeã nos Jogos Pan-Americanos.

Com a prata deste domingo (4), a brasileira já soma cinco medalhas em etapas da Copa do Mundo. As competições na Europa servem de preparação para o Mundial, em Londres (Inglaterra), em setembro, que distribuirá seis vagas por gênero na prova de K1.

A próxima etapa da Copa do Mundo começa na sexta (9) em Praga (República Theca). Além de Ana Sátila, a delegação brasileira conta com os atletas Mathieu Desnos, Kauã da Silva, Omira Estácia e Pedro Henrique Gonçalves.