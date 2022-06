Após 15 anos, Lucas Leiva é anunciado e está de volta ao Grêmio

O volante Lucas Leiva está de volta ao Grêmio. O jogador de 35 anos, revelado pelo Tricolor gaúcho, teve o retorno anunciado pelo clube nesta segunda-feira (27), 15 anos após ser negociado com o Liverpool (Inglaterra). O contrato do atleta, que vestirá a camisa 15 (a mesma que utilizou em 2005, ano em que estreou na equipe profissional), será válido até dezembro do ano que vem.

Em 2002, um guri de 15 anos ingressava na #BaseGremista. Ele cresceu, fez história e foi brilhar em outras bandas há 15 anos. @LucasLeiva87 esteve com o Tricolor na boa e na ruim, e agora retorna para casa. Bem-vindo!https://t.co/S1uGPQy32L pic.twitter.com/CFvaAd2NUH — Grêmio FBPA (@Gremio) June 27, 2022

“O Grêmio, para mim, foi o início do sonho. No futebol, às vezes, a gente planeja e não dá certo, mas o momento de voltar chegou. Para mim, não importa onde o Grêmio está, importa ter a oportunidade de representar esse time, que significa tanto para mim. O clube fez esforço para me trazer e eu fiz esforço para voltar. O mais importante é deixar as vaidades e o ego de lado por um único objetivo, que é retornar à Série A”, declarou Lucas em entrevista coletiva na Arena tricolor, em Porto Alegre.

Como a janela de transferências do futebol brasileiro reabre somente em 18 de julho, a provável reestreia do volante pode ocorrer no dia seguinte, diante do Brusque, às 19h (horário de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 19ª rodada da Série B. O primeiro jogo na Arena, por sua vez, deverá ser em 23 de julho, com a Ponte Preta, também às 19h, pela 20ª rodada.

“Não jogo desde o dia 22 de maio, mas tenho treinado sozinho, um treinamento de manutenção. Agora vou começar a treinar com o time, é diferente, vamos ver como será nas próximas semanas, mas têm grandes chances de estar disponível quando a janela abrir”, afirmou o jogador.

Lucas fez parte do elenco campeão da Série B de 2005 e bicampeão gaúcho em 2006 e 2007. Negociado com o Liverpool após o vice da Libertadores em 2007, ele atuou por dez temporadas no clube inglês, vencendo a Copa da Liga na temporada 2011/2012. Em 2017, foi para a Lazio (Itália), conquistando duas Supercopas (2017 e 2019) e uma Copa da Itália (2018/2019). O volante ainda defendeu a seleção brasileira em 24 oportunidades e integrou o time medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim (China), em 2008.

No Grêmio, Lucas disputará posição com os também volantes Mateus Sarará, Thiago Santos, Fernando Henrique, Matías Villasanti, Lucas Silva e Bitello. Após 14 rodadas, o Tricolor ocupa o quarto lugar da Série B, com 22 pontos. A equipe dirigida por Roger Machado volta a campo nesta terça-feira (28), às 19h, contra o Londrina, na Arena.