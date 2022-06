Após Finalíssima masculina, Uefa e Conmebol anunciam edição feminina

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) anunciaram, nesta quinta-feira (2), uma série de competições que serão realizadas em conjunto pelas duas entidades. Um dos eventos será a versão feminina da Finalíssima, reunindo as seleções vencedoras da Copa América e da Eurocopa, em data e local a serem definidos.

Os campeões de ambos os torneios ainda serão conhecidos. A Copa América feminina será disputada na Colômbia, entre 8 e 30 de julho. O Brasil é o maior vencedor, com sete títulos, sendo os três últimos consecutivos. A competição dá vaga à Copa do Mundo do ano que vem, em Austrália e Nova Zelândia, às três seleções mais bem colocadas. A Eurocopa também ocorrerá em julho, na Inglaterra, entre os dias 6 e 31.

⚽ 🤝 Following the success of last night’s #Finalissima at a sold-out Wembley Stadium in London, UEFA and @CONMEBOL today announce a series of new events from the two confederations. ✅ Women’s football

✅ Futsal

✅ Youth teams Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) June 2, 2022

Segundo a nota conjunta de Conmebol e Uefa, a Finalíssima feminina, bem como os demais eventos anunciados, foram motivados pelo “sucesso” da versão masculina do confronto, que reuniu Argentina (campeã da Copa América de 2021) e Itália (vencedora da última Eurocopa), na quarta-feira (1º), com triunfo sul-americano por 3 a 0. Cerca de 87 mil pessoas acompanharam o duelo no estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra).

As entidades também confirmaram a realização da Copa Intercontinental sub-20, envolvendo os campeões sul-americano e europeu de clubes na categoria. A primeira edição terá o embate entre o Peñarol (Uruguai), vencedor da última Libertadores sub-20, e o Benfica (Portugal), que levou o troféu da Liga de Jovens da Uefa em 2022. O duelo será no próximo dia 21 de agosto, no estádio Centenário, na capital uruguaia Montevidéu.

Outro evento conjunto reunirá os finalistas da Copa América e da Eurocopa de futsal masculino, previsto entre 16 e 18 de setembro deste ano, na Movistar Arena, na capital argentina Buenos Aires. Os representantes sul-americanos serão Argentina (campeã) e Paraguai (vice), enquanto Portugal (campeão) e Espanha (terceira colocada) defenderão o Velho Continente. A Rússia, superada na decisão europeia pelos portugueses, está suspensa de competições por Federação Internacional de Futebol (Fifa) e Uefa, devido às ações militares do país na Ucrânia.