Após fugir da Ucrânia, Júnior Moraes é contratado pelo Corinthians

O atacante Júnior Moraes é o novo reforço do Corinthians. O contrato assinado pelo jogador de 34 anos tem validade até 31 de dezembro de 2023.

“Estou muito feliz e preparado para vestir esta camisa. Espero ajudar a equipe ao máximo em busca dos resultados”, disse Moraes, ao site oficial do Timão.

Ele atuava desde 2018 no Shakthar Donetsk e tinha vínculo com o clube ucraniano até o fim de 2022. No último dia 7 de março, porém, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) suspendeu jogadores e treinadores que estivessem em times de Rússia e Ucrânia dos respectivos contratos, em meio aos ataques militares russos no país vizinho, facilitando a ida do atleta ao Alvinegro.

Se o VP pediu e o Duilio trouxe, o estagi confia!

Ainda mais com esses números pelo Shakhtar. ANSIOSO!#BemVindoJrMoraes#VaiCorinthians pic.twitter.com/aN6YZOmGNP — Corinthians (@Corinthians) March 16, 2022

Por conta da guerra na Ucrânia, Moraes e outros jogadores brasileiros do Shakthar, junto dos respectivos familiares, ficaram alojados em um bunker improvisado em um hotel da capital ucraniana Kiev, no início dos ataques. O atacante foi um dos líderes do grupo que pediu ajuda para retornar ao Brasil em segurança.

No dia 27 de fevereiro, eles conseguiram deixar Kiev de trem, rumo a Chernivtsi (a 535 quilômetros da capital), próxima às fronteiras com Romênia e Moldávia. O reforço corintiano desembarcou no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, quatro dias depois. O atleta não sabia se conseguiria deixar o país europeu, já que tem nacionalidade ucraniana e poderia ser convocado para o Exército.

Moraes foi revelado pelo Santos, em 2007, quando fez o gol do título do Campeonato Paulista sobre o São Caetano. Antes de rumar à Europa, defendeu Ponte Preta e Santo André no futebol de São Paulo. No Velho Continente, o atacante atuou por Gloria Bistrita (Romênia), Metalurg Donetsk (Ucrânia), CSKA Sofia (Bulgária), Dinamo de Kiev (Ucrânia) e Tianjin Quanjian (China). São 345 jogos e 173 gols na carreira, sendo um deles pela seleção ucraniana.

O jogador deve estrear pelo Corinthians somente no mata-mata do Paulistão, já que as inscrições para a fase de grupos estão encerradas. O Timão se classificou por antecipação às quartas de final, assegurando também a liderança do Grupo A. O adversário será o segundo colocado da chave. Inter de Limeira, Água Santa e Guarani disputam o posto. O confronto, em jogo único, terá mando corintiano, independente do rival, pelo Alvinegro ter melhor campanha.