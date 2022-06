Após WO de adversária, Bia Haddad avança à semi em Eastbourne

A brasileira Bia Haddad entra em quadra às 7h (horário de Brasília) desta sexta-feira (24) em busca de uma vaga na final do WTA 500 de Eastbourne (Inglaterra). A vaga na semifinal veio nesta quinta (24) após a adversária Lesia Tsurenko (Ucrânia) ter desistido do confronto das quartas de final que seria nesta manhã. A ucraniana abandonou a competição devido à uma lesão no cotovelo direito. Segundo o regulamento da Associação Feminina de Tênis (WTA, sigla em inglês), resultados de WO não são considerados como vitórias.

Invicta há 12 partidas em quadra de grama e com dois títulos de simples em WTA 250 recentes – Nottingham e Birmingham – Bia terá pela frente nesta sexta (24) a tcheca Petra Kivtova. O embate promete ser parelho, já que ambas estão próximas no ranking mundial da WTA: Bia é a 29ª colocada e Kvitova a 31ª.

O WTA de Eastbourne é o terceiro preparatório para o tradicional Torneio de Wimbledon, também na Inglaterra, no qual Bia será cabeça de chave número 23. Antes do Grand Slam londrino, que começa na próxima segunda (27), Bia sonha em conquistar o primeiro título de WTA 500 da carreira. Se vencer a semi contra Kivtova, a paulista de 27 anos enfrentará na final a vencedora do duelo entre Jelena Ostapenko (Letônia) e Camila Giorgi.

Dupla de Bruno Soares dá adeus a Eastbourne

O mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray se despediram nesta quinta-feira 923) do torneio de duplas do ATP 250 de Eastboune ao perderem a semifinal para os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, por 2 sets a 0 (duplo 6/4). O próximo compromisso dos parceiros será o Torneio de Wimbledon.