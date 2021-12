Artilheira do Brasileiro Feminino, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras

Artilheira do último Campeonato Brasileiro Feminino e eleita a craque da competição, Bia Zaneratto está de volta ao Palmeiras. A atacante de 28 anos foi anunciada nesta segunda-feira (27) como reforço das Palestrinas para 2022. Após duas passagens por empréstimo, cedida pelo Wuhan Xinjiyuan (China), a jogadora, desta vez, foi contratada em definitivo.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A primeira passagem de Bia foi em 2020, cedida pelo Wuhan devido à paralisação das competições na China, em decorrência da pandemia de covid-19. A Imperatriz conseguiu atuar apenas duas vezes, marcando dois gols, antes da interrupção do Brasileiro, também devido à crise sanitária.

Ela retornou em 2021 e participou de 15 jogos na temporada, fazendo 13 gols e dando oito assistências. Apesar de ter voltado à Ásia após a Olimpíada de Tóquio (Japão) e antes do mata-mata do Brasileiro, a atacante terminou a competição nacional como artilheira e melhor jogadora. O clube alviverde concluiu o torneio como vice-campeão, superado pelo Corinthians na final.

“Estou muito motivada e feliz por retornar. Agradeço todo o carinho da torcida nas redes sociais. O meu objetivo é retornar ao Palmeiras e conquistar títulos junto às minhas companheiras”, disse Bia, em entrevista ao site do Verdão.

Também nesta segunda, o Palmeiras anunciou a renovação do contrato de oito jogadoras: a zagueira Thais, as laterais Bruna Calderan e Katrine, as meias Ary Borges, Camilinha e Duda e as atacantes Ottilia e Chú estão confirmadas no time de 2022. Na semana passada, o clube acertou a permanência da zagueira e capitã Agustina Barroso, da goleira Awanny, da zagueira Carolzinha, da lateral Manuela, da meia Ana Clara e da atacante Giovana.