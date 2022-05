Athletico-PR anuncia Luiz Felipe Scolari como novo técnico

Horas após anunciar a saída do técnico Fábio Carille, o Athletico-PR fechou com Luiz Felipe Scolari no final da tarde desta quarta-feira (4). Além do comandante da seleção brasileira no pentacampeonato mundial, o Furacão acertou com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra.

Carille ficou apenas 21 dias no cargo, deixando o Athletico-PR após a derrota por goleada de 5 a 0 para o The Strongest (Bolívia), em La Paz, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A decisão de demiti-lo partiu do presidente do clube Mario Celso Petraglia. Além de Carille, o clube comunicou o desligamento dos auxiliares Leandro da Silva e Denis Faria Luup e a demissão do diretor de futebol Fernando Yamada.

Na mensagem na qual anunciou o acerto com Felipão, o Furacão lembrou que, além de campeão de uma edição da Copa do Mundo com a seleção brasileira, o treinador é bicampeão da Libertadores, bicampeão do Brasileiro e tetracampeão da Copa do Brasil.