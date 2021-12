Athletico-PR derrota Cuiabá na Arena da Baixada e se afasta do Z4

O Athletico-PR derrotou o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (3), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único gol do jogo foi marcado por Pedro Rocha aos 12 minutos da etapa final. O atacante aproveitou rebote dado pelo goleiro Walter para mandar a bola para o fundo das redes e definir o placar.

Com esse resultado o Furacão se afastou da zona de rebaixamento. O campeão da Copa Sul-Americana subiu quatro posições e ocupa a 12ª posição com 45 pontos. A diferença para o Z4 é de cinco. Do outro lado, o Dourado tem 43 pontos e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. No 16º lugar, o time está a 3 pontos de distância do Bahia (que abre o Z4). Os dois times voltam a atuar na segunda-feira (6). O Athletico atuará novamente na Arena da Baixada. Dessa vez o adversário será o Palmeiras. Já o Cuiabá recebe o Fortaleza na Arena Pantanal.