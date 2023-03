Athletico-PR e Grêmio vencem pela 4ª rodada do Brasileiro Feminino

Duas partidas abriram, neste sábado (18), a quarta rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Em Curitiba, o Athletico-PR conquistou a primeira vitória na competição, ao vencer o Real Ariquemes por 4 a 1, no Centro de Treinamento (CT) do Caju. O Grêmio, por sua vez, superou o Ceará no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), por 3 a 0.





As Gurias Furacão foram a quatro pontos, na 11ª colocação, enquanto as Gurias Gremistas, com sete pontos, assumiram o quinto lugar, na zona de classificação às quartas de final (os oito primeiros passam de fase). Ambos os times devem perder posições com a sequência da rodada, no domingo (19). Já Ceará e Real Ariquemes permanecem zerados. As Meninas do Vozão, com saldo de gols pior, estão na lanterna. O Furacão do Vale do Jamari está um posto à frente das cearenses. Os dois estão na zona de rebaixamento. Os quatro últimos caem à Série A2 (segunda divisão).

A vitória do Athletico sobre o Real Ariquemes foi construída quase toda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, a lateral Thaís Prado foi lançada pela esquerda e cruzou para a atacante Nathália, na pequena área, desviar para as redes. Aos 34, Thaís Prado cobrou falta no canto esquerdo da goleira Letícia Rodrigues, sem chance de defesa. Nos acréscimos, pouco antes do intervalo, a atacante Thayslane ampliou para as Gurias Furacão.

A equipe de Rondônia descontou aos 14 da segunda etapa com a meia Geisiane, na sobra de uma falta da esquerda, cobrada pela lateral Laura Marin. Foi o primeiro gol do Furacão do Vale do Jamari em um campeonato nacional de primeira divisão, masculino ou feminino. Mesmo com uma jogadora a menos (Camila Pini levou o segundo cartão amarelo e foi expulsa), o Athletico ainda chegou ao quarto, com a também meia Duda, aproveitando erro da defesa rival.

O triunfo gremista em Eldorado do Sul foi inaugurado nos acréscimos da etapa inicial, com um golaço olímpico da meia Rafa Levis, que bateu escanteio pela esquerda e encobriu a goleira Yasmin. Aos 12 minutos do segundo tempo, Cássia arriscou de fora da área e aumentou o placar. No lance seguinte, Caty rolou na esquerda, dentro da área, para a também atacante Dani Ortolan chutar colocado e fazer o terceiro do Tricolor, dando números finais à partida.

Confira os demais jogos da 4ª rodada:

Domingo (19)

15h – Real Brasília x Santos

16h – São Paulo x Internacional

17h – Cruzeiro x Avaí/Kindermann

Segunda-feira (20)

20h – Ferroviária x Corinthians