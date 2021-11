Athletico-PR supera Bragantino e conquista Copa Sul-Americana

O Athletico-PR conquistou a Copa Sul-Americana após derrotar o Bragantino por 1 a 0 na final, na tarde deste sábado (20) no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). Este é o segundo título do Furacão na história da competição, o primeiro foi alcançado em 2018, quando superou o Junior Barranquilla (Colômbia).

O time do Paraná é o primeiro do Brasil a conquistar a Sul-Americana por duas vezes, nesta oportunidade em campanha com 11 vitórias e duas derrotas .

🏆🇧🇷 BI-CAM-PE-ÃO! O @AthleticoPR conquistou o título da CONMEBOL #Sudamericana pela segunda vez ao vencer o @RedBullBraga por 1-0, em Montevidéu. ⚽🔝 Nikão marcou um golaço de voleio para ficar marcado na história do Estádio Centenário.#GrandeConquista #Athletico pic.twitter.com/InMFi55XCu — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) November 20, 2021

O Bragantino começou mandando na partida, mantendo a posse de bola e criando dificuldades para o Athletico-PR sair jogando. Com isso, a equipe paulista criou as melhores oportunidades primeiro, ambas com Cuello. Porém, quando chegou, o Furacão foi mais eficiente.

Aos 28 minutos Terans avançou pela direita e bateu forte para defesa parcial de Cleiton. A bola subiu e Nikão pegou de voleio para fazer um belo gol.

📸⚽ Ângulos diferentes para o golaço de Nikão, que abriu o placar para o @AthleticoPR sobre o @RedBullBraga na final da CONMEBOL #Sudamericana em Montevidéu.#GrandeConquista #Athletico pic.twitter.com/aDUBZNUiCe — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) November 20, 2021

O Massa Bruta ainda tentou o empate antes do intervalo, mas Santos defendeu boa finalização de cabeça de Ytalo. Com isso o jogo foi para o intervalo com a vantagem do Furacão.

A dinâmica na etapa final mudou muito pouco, com o Bragantino tendo mais posse de bola, mas encontrando muitas dificuldades diante de um Athletico-PR que soube negar espaços na defesa para sair apenas em contra-ataques rápidos. Com isso, o Furacão segurou a vantagem de 1 a 0 e garantiu a conquista do título da Copa Sul-Americana.

Copa do Brasil

A equipe paranaense ainda tem a oportunidade de levantar mais um troféu na atual temporada, pois disputa a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, a partir do dia 12 de dezembro.