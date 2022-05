Atlético-GO acerta com o técnico Jorginho

O Atlético-GO anunciou no início da noite desta segunda-feira (16) o acerto com Jorginho. O técnico de 57 anos chega para o lugar de Umberto Louzer, que foi demitido no último sábado (14) após derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG.

O RETORNO! O Atlético Goianiense acertou a contratação do técnico Jorginho. O contrato de Jorginho vai até o final da temporada 2022. O técnico demonstrou interesse em voltar pela estrutura e gestão do clube. SEJA BEM-VINDO, PROFESSOR! 🇹🇹💯 #DRAGÃO pic.twitter.com/Kekls0fKnb — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 16, 2022

Jorginho, que teve o Cuiabá como seu último trabalho, comandou o Dragão em 13 partidas no último ano. Naquela oportunidade ele alcançou oito vitórias, quatro empates e uma derrota.

O próximo compromisso do Atlético-GO é pela Copa Sul-Americana, competição na qual enfrentará o Antofagasta (Chile) na próxima terça-feira (17) no estádio Antônio Accioly, mas ainda sem o comando de Jorginho, que deve estrear apenas no próximo sábado (21) contra o Coritiba.