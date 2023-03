Atletismo paralímpico: Brasil inicia GP de Marrakech com 4 medalhas

O Brasil conquistou, nesta quinta-feira (9), quatro medalhas no primeiro dia de disputas no Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech (Marrocos). Três delas foram douradas, alcançadas por Beth Gomes no lançamento de disco, por Lorraine Aguiar nos 100 metros classe T12 (baixa visão) e por Jerusa Geber nos 100 metros classe T11 (cegas totais).

Atual campeã olímpica na prova do lançamento de disco da classe F53 (cadeirantes), a paulista Beth Gomes, de 58 anos, provou mais uma vez que é o grande nome da prova. Ela alcançou a marca de 15,24 metros para ficar em primeiro. Na mesma modalidade, mas na classe F46 (deficiência nos membros superiores), Sueli Pereira, de 19 anos, garantiu um bronze com um lançamento de 28,12 metros.

A equipe brasileira garantiu outros dois ouros em provas de velocidade. Lorraine Aguiar venceu os 100 metros da classe T12 (baixa visão) com o tempo de 13s11. Na mesma distância, mas na classe T11 (cegas totais), a acreana Jerusa Geber completou a prova em 12s49.