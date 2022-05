Atletismo: Rafael Pereira triunfa na Itália antes do Ibero-Americano

Com o tempo de 13s36, o mineiro Rafael Henrique Pereira conquistou nesta quinta-feira (19) a medalha de ouro da prova dos 110 metros com barreira do 11° Meeting Internacional Citta’ Di Savona, disputado no Centro Deportivo Fontanele, em Savona (Itália).

É OUROOOOOOOOOO! 🥇🏃🏽‍♂️ É de Rafael Pereira, no Meeting Citta Di Savona 🇮🇹 Ele venceu os 110m com barreiras com o tempo de 13s36. Grande resultado pro 🇧🇷! pic.twitter.com/HwACxjbZBF — Time Brasil (@timebrasil) May 19, 2022

Esta conquista marcou o fim da preparação para o Ibero-Americano de Atletismo, que será disputado a partir da próxima sexta-feira (20) em La Nucia, província de Alicante (Espanha).

Rafael, que ocupa a sétima posição do ranking de 2022 da prova da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) e que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, está qualificado para o Campeonato Mundial do Oregon, na cidade de Eugene (EUA), que será disputado entre 15 e 24 de julho.