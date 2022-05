Australianos vencem Margaret River, mas Filipinho segue líder da WSL

A Austrália, dona da casa, emplacou dobradinha no pódio de Margaret River, a quinta etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês), que terminou na madrugada desta quarta-feira (4). Os anfitriões Jack Robinson e Isabela Nichols conquistaram os títulos masculino e feminino, respectivamente, sobre adversários havaianos. Ele superou na final John John Florence, bicampeão mundial; e Nichols levou a melhor sobre Gabriela Bryan.

Entre os seis brasileiros que avançaram às oitavas, o campeão olímpico Ítalo Ferreira foi o único a avançar às quartas. O potiguar caiu para o sul-africano Matthew McGillivray: Ítalo totalizou 14,67 contra 15,85 do anfitrião. Com o resultado em Margaret River, o brasileiro subiu para a quinta posição no ranking masculino.

Já Filipe Toledo, líder do ranking mundial, parou mesmo nas oitavas, por diferença de apenas 3 centésimos para o norte-americano Nat Young. O brasileiro recebeu nota 15,63 contra 15,66 de Nat Young.

Momentos do #MargaretRiverPro que mostram a união e o alto nível da nossa seleção brasileira 🇧🇷#WSLBrasil pic.twitter.com/6pDa9suHWf — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) May 4, 2022

A próxima etapa do circuito mundial de surfe será a G-Land (Indonésia) a partir de 28 de maio, que reunirá os melhores 22 homens e 10 mulheres, após corte realizado em Margaret River, que marcou a metade da competição. Quem estará de volta ao circuito será o tricampeão mundial Gabriel Medina. Após pedir licença médica no início do ano para cuidar da saúde mental e questões da vida privada, Medina retorna à convite da Liga Mundial de Surfe.

“Estou com saudades do Tour e de todo mundo”, disse Medina em entrevista ao canal WSL na noite de terça (3).“Estou amarradão por estar voltando, mais ainda por ser na etapa de G-Land. Eu já fui lá uma vez e é uma esquerda insana, com altos tubos, do jeito que eu gosto. Eu tenho surfado bastante, me sinto muito bem fisicamente, mentalmente e agora quero recuperar o ritmo de competição. Mas, sem me estressar com resultados ou rankings. É legal ver o Filipinho (Filipe Toledo) na liderança e estou muito empolgado para reencontrar todos lá em G-Land”, concluiu o surfista de São Sebastião (SP).

Resultados dos brasileiros

QUARTAS DE FINAL

bateria 1- John John Florence (HAV) 17,50 x 17,16 Griffin Colapinto (EUA)

bateria 2 – Matthew McGillivray (AFR) 15,87 x 14,67 Italo Ferreira (BRA)

bateria 3 – Ethan Ewing (AUS) 15,70 x 12,40 Nat Young (EUA)

bateria 4 – Jack Robinson (AUS) 14,40 x 11,00 Jordy Smith (AFR)