Bahia contrata Enderson Moreira, horas após demissão de Guto Ferreira

Passadas 13 horas da demissão do técnico Guto Ferreira, o Bahia anunciou na tarde deste domingo (26) o retorno do treinador Enderson Moreira ao comando do time principal. Tricampeão da Série B do Campeonato Brasileiro, a última delas no ano passado com o Botafogo, Moreira já passa a treinar o time nesta segunda-feira (27), em Santa Catarina, véspera do confronto contra o Brusque, às 19h (horário de Brasília) de terça (28), pela 15ª rodada da Série B. Ele assinou contrato até dezembro do ano passado e chega ao clube junto com auxiliares Luis Fernando Flores, ex-jogador do Esquadrão no final da década de 1980, e Ailton da Hora.

Tricampeão da Série B, incluindo o título do ano passado, Enderson Moreira está de volta ao Esquadrão.

A demissão de Guto Ferreira ocorreu no início da madrugada deste domingo (26), após a terceira derrota seguida do Esquadrão na Série B. Na noite de sábado (25) o Bahia perdeu em casa para o Novorizontino, por 1 a 0. O time está em terceiro lugar na tabela, com 25 pontos.

Mineiro de Belo Horizonte, Enderson Moreira conduziu o Botafogo ano passado ao título da Série B. Ele assumiu como técnico do Alvinegro na 14ª rodada da competição, quando o Alvinegro carioca estava em 14º lugar na tabela, a 11 pontos da zona de classificação (G4). Os outros dois títulos da Série B foram com o América-MG (2017) e Goiás (2012).

Aos 50 anos, o técnico também tem histórico exitoso no clube baiano. Durante sua primeira passagem pelo Esquadrão, entre junho de 2018 e março de 2019, o time registrou suas melhores campanhas na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão. Enderson Moreira também já comandou grandes times como Fluminense, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Athletico-PR, Fortaleza e Ceará.