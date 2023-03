Bárbara Santos vence na estreia e vai às quartas do Mundial de Boxe

A pugilista Bárbara Santos conseguiu a primeira classificação do Brasil para as quartas de final da edição deste ano do Mundial de Boxe Feminino, em Nova Delhi (Índia). Nesta segunda-feira (20), na estreia da categoria até 70 quilos, a atleta natural de Camaçari (BA), derrotou a sérvia Nikolina Gajic por 4 a 1. A próxima adversária será a cazaque Madina Nurshyeva em data e horário ainda a ser definidos. O Mundial tem transmissão ao vivo no site Canal Olímpico do Brasil.

É VITÓÓÓÓÓÓÓRIA! 🥊🇧🇷 Barbara Santos estreia com vitória no Mundial Feminino, em Nova Délhi 🇮🇳 4 a 1 sobre Nikolina Gajic 🇷🇸 na categoria até 70kg E agora tem mais 🇧🇷 no ringue, AO VIVO, no Canal Olímpico do Brasil 👉 https://t.co/FNXJyrDh4r pic.twitter.com/L4MTX1Ltq4 — Time Brasil (@timebrasil) March 20, 2023

Nesta terça (21) é dia de estreia da baiana Beatriz Ferreira, número 1 do mundo na categoria até 60kg. Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, Bia encara a australiana Danielle Scanlon às 10h (horário de Brasília). Antes, Jucielen Romeu (57 kg) e Caroline de Almeida (50 kg) fazem embate pelas oitavas de final. Às 12h15, Beatriz Soares (66 kg) também compete pelas oitavas (confira programação completa ao final do texto).

Outros resultados

Após vencer na estreia na categoria até 54 kg, Tatiana Vargas se despediu do Mundial nesta segunda (20) ao perder por 4 a 1 para a mongol Enkhjargal Munguntsetseg no embate das oitavas. A compatriota Viviane Pereira também deu adeus ao ser eliminada na estreia dos 75 kg. Ela foi superada pela turca Elif Guneri, por 4 a 1.

Lutas do Brasil nesta terça-feira (21)

7h – Jucielen Romeu x Yoshizawa Satsuki (JPN) – 57kg – quartas de final

9h45 – Caroline de Almeida x Chuthamat Raksat (THA) – quartas de final

10h30 – Beatriz Ferreira x Danielle Scanlon (AUS) – 60kg – estreia

12h15 – Beatriz Soares x Marissa Williansom (AUS) – 66kg – quartas de final