Basquete feminino é superado pela Austrália na estreia no Pré-Mundial

A seleção brasileira tropeçou na estreia do Pré-Mundial de Basquete Feminino ao perder por 65 a 52 para a Austrália, na manhã desta quinta-feira (10), em Belgrado (Sérvia). Estão em jogo três vagas para o Mundial em 2023, uma delas já garantida pela seleção australiana, pois o país sediará o evento mundial no segundo semestre de 2023. Brasil, Coréia do Sul e a anfitriã Sérvia estão na briga pelas outras duas vagas.

No próximo sábado (12), a seleção comandada pelo técnico José Neto volta à quadra em jogo decisivo contra a Coreia do Sul, às 14h (horário de Brasília). O terceiro e último jogo será às 17h de domingo (13), contra a anfitriã Sérvia, atual campeã europeia.

🇧🇷 52 x 65 🇦🇺 A vitória não veio na estreia do Pré-Mundial 🏀, em Belgrado. Mas nada está perdido. Vamos com tudo pra cima de 🇷🇸 e 🇰🇷 e buscar uma vaga pra Copa do Mundo 📸 @FIBAWWC pic.twitter.com/shbVf6Mpmd — Time Brasil (@timebrasil) February 10, 2022

A seleção teve um início difícil contra as australianas nos primeiro tempo contra as australianas nesta manhã. Melhorou após o intervalo, mas não o suficiente para reverter o placar.

“Tivemos um bom segundo tempo, conseguimos jogar no ataque, controlar a defesa e vencemos a soma dessas duas parciais. Essa é a imagem que eu prefiro ficar desta partida. Enfrentamos uma equipe fortíssima, que sempre briga por todos os títulos que joga, e conseguimos entrar no jogo e equilibrar as ações. Nosso objetivo nesse torneio é conquistar a classificação para a Copa do Mundo e temos dois jogos, contra Coreia do Sul e Sérvia, para buscar esse objetivo – afirmou o técnico José Neto em coletiva após o duelo.

A maior pontuadora do Brasil foi a armadora Naany, com 13 pontos, seguida por Tainá Paixão, com nove. A capitã Érika anotou quatro pontos e nove rebotes. Do lado adversário, a cestinha foi Bec Allen, com 16 pontos.