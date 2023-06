Bia Haddad e Thiago Wild avançam à terceira rodada de Roland Garros

Os tenistas brasileiros Thiago Wild e Beatriz Haddad venceram, pela segunda vez consecutiva na chave de simples de Roland Garros, e vão lutar por uma vaga nas oitavas de final no próximo sábado (3). Após eliminar na estreia o número 2 do mundo Daniil Medvedev, o paranaense Thiago Wild avançou no torneio ao superar nesta quinta-feira (1º) o canhoto argentino Guido Pella por 3 sets a 1 (parciais 6/3, 3/6, 6/4 e 6/3).

Quem também comemorou a primeira classificação na carreira para a terceira rodada no Grand Slam parisiense foi a paulista Bia Haddad, que derrotou hoje (1º) a russa Diana Shnaider, por 3 sets a 1 (6/2, 5/7 e 6/4).

No sábado (3), Thiago Wild – atual 172º no ranking mundial – enfrentará o japonês Yoshihito Nishioka (33º). Já Bia Haddad (14ª) medirá forças com Ekaterina Alexandrova (23ª).

“Estou muito feliz com meu jogo”, disse Haddad, que passou fácil na estreia, na segunda (29), pela alemã Tatjana Maria. “Tudo na vida tem uma primeira vez. Teve a primeira vez que eu ganhei um Future, que eu ganhei um Challenger, ganhei um WTA, entrei no top 100, entrei no top 20… Tudo isso foram barreiras que a gente foi evoluindo. Isso mostra que estamos no caminho. Me sinto preparada para a terceira rodada”, concluiu confiante.

Haddad Maia reaches the third round in #RolandGarros for the first time ☝️ pic.twitter.com/UlymGtyZys — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023

Dupla 100% brasileira está nas oitavas

Quem também brilhou no saibro de Roland Garros foi a dupla da paulista Luisa Stefani com o gaúcho Rafael Matos, atuais campeões do Aberto da Austrália. Ele travaram uma disputa eletrizante com os franceses Harold Mayot e Dianne Py. Os brasileiros salvaram quatro match-points antes de selar a vitória por 2 sets a 1 – parciais de 6/3, 6/7 (7/5) e 15/13 – que os colocou nas oitavas de final, no sábado (3), contra a parceria da chinesa Shuai Zhang com o croata Ivan Dodig.

É VITÓÓÓÓÓÓRIA! 🎾🇧🇷 Luisa Stefani e Rafael Matos vencem na estreia de duplas mistas de #RolandGarros Os brasileiros batem a dupla Parry/Mayot 🇫🇷 por 2 a 1 (6/3, 6/7 e 15/13). Haaaaaaaaaaja coração pra aguentar o final dessa partida! 💚💛 pic.twitter.com/bST14CpnGJ — Time Brasil (@timebrasil) June 1, 2023

Ingrid Martins vence na estreia de duplas

Em sua primeira participação em Grand Slam, a caraioca Ingrid Martins, em parceria com a bielorrusa Iryna Uladzimiraŭna, venceu na estreia, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) a parceria Ucrânia-Romênia formada por Anhelina Kalinina e Irina-Camelia Begu. As próximas adversárias serão as vencedoras da partida desta sexta (2), entre a dupla da australiana Storm Huntera com a belga Elise Mertens, contra as norte-americanas Emma Navarro/Danielle Collins.

Programação desta sexta (2)

Luisa Stefani volta a competir às 6h (horário de Brasília) desta sexta (2), pela segunda rodada de duplas femininas. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira enfrentará a dupla da polonesa Katarzyna Piter com a húngara Dalma Galfi.

Na sequência, às 7h30, pela segunda rodada das duplas masculinas, o mineiro Marcelo Melo em parceria com o australiano John Pees encara o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski.