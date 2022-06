Botafogo derrota São Paulo para deixar o Z4 do Brasileiro

O Botafogo deixou a zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro após derrotar o São Paulo por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (16) no Engenhão.

PEGOU FOGO! 🔥 Torcida faz linda festa, Kayque marca um GOLAÇO e o Fogão vence no Nilton Santos! VAMOS, BOTAFOGO! #TimeToSetFire pic.twitter.com/vdXOoxUrX0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 16, 2022

Com este resultado a equipe General Severiano subiu para a 13ª posição da classificação com 15 pontos. Já o Tricolor sai do G4 e cai para a 5ª posição com 18 pontos.

O único gol da partida saiu aos 16 minutos da etapa final, quando Kayque dominou bola que sobrou na entrada da área, driblou um adversário e bateu colocado para superar o goleiro Jandrei.