Botafogo empata com Boavista na abertura do Carioca

O Botafogo recebeu o Boavista, nesta terça-feira (25) no estádio Nilton Santos, na partida que abriu a Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Mas o resultado não foi o melhor para a equipe de General Severiano, um empate por 1 a 1.

Ainda em processo de formação, neste início da temporada, o Alvinegro começou a partida em desvantagem, quando, aos 28 minutos, o zagueiro Kadu Fernandes aproveita sobra de bola para abrir o marcador.

Mas o Botafogo não deu nem tempo de o Boavista comemorar, pois quatro minutos depois Carlinhos marcou de cabeça após boa jogada pela direita de Rafael que terminou em cruzamento de Diego Gonçalves.

Com a igualdade no final, Botafogo e Boavista lideram a competição com 1 ponto conquistado cada. O Boavista volta a entrar em campo no sábado (29), quando visita o Vasco. Um dia depois o Botafogo recebe o Bangu.