Botafogo estreia com vitória na Copa do Brasil

O Botafogo foi até Brasília na noite desta quarta-feira (20) e derrotou o Ceilândia por 3 a 0, no Estádio Mané Garrincha, pela terceira fase da Copa do Brasil. Este resultado deixa o Alvinegro em uma situação muito confortável para o confronto de volta, que definirá quem chega às oitavas de final, no dia 12 de maio no Engenhão.

Com este resultado, o time de General Severiano avança mesmo com uma derrota por dois gols de diferença na volta. Ao Ceilândia resta uma vitória com vantagem de quatro gols para passar direto, ou um triunfo com três gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis.

A vitória do Botafogo foi alcançada graças a gols do zagueiro Kanu (dois) e do meio-campista Lucas Piazon.

Vozão vitorioso

Outro visitante a vencer nesta quarta foi o Ceará, que bateu o Tombense por 2 a 0 jogando no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, graças a dois gols do meio-campista Vina, o primeiro deles em uma bela cobrança de falta.

CEARÁ! ⚫️⚪️ 📸 Israel Simonton / Ceará SC pic.twitter.com/2K4YyQdUv4 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 21, 2022

Agora o Vozão e o Carcará voltam a se encontrar no dia 11 de maio no estádio do Castelão.

Empate do Timão

Quem não venceu na ida da terceira fase da Copa do Brasil foi o Corinthians, que empatou em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ jogando no estádio do Café, em Londrina. Cafu abriu o placar para Lusa no primeiro minuto do confronto, mas o veterano atacante Jô deixou tudo igual.

Fim de jogo no Estádio do Café. Corinthians e Portuguesa-RJ empatam em 1 a 1. A partida de volta será no dia 11 de maio, às 21h30, na Neo Química Arena. 📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians pic.twitter.com/UPcNN6kE9A — Corinthians (@Corinthians) April 21, 2022

Agora o Timão e a Portuguesa-RJ voltam a medir forças no dia 11 de maio em São Paulo.