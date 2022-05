Botafogo vence Flamengo, quebra tabu e sobe na tabela do Brasileiro

O Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0 na manhã deste domingo (8) no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Erison aos cinco minutos da etapa final. Aproveitando um erro do volante Willian Arão e do próprio goleiro Hugo, o botafoguense chutou forte da entrada da área e definiu o placar.

Os três pontos deixaram o time do Botafogo com oito na quinta posição, O Flamengo continua com cinco, ocupando a 14ª colocação. Na próxima rodada, o Flamengo pega o Ceará, no sábado (14), no Castelão. No domingo (15), o Botafogo joga no Rio de Janeiro contra o Fortaleza.