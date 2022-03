Bragantino e Palmeiras empatam de olho no mata-mata do Paulista

Tudo igual no duelo entre os líderes dos Grupos C e D do Campeonato Paulista, já classificados às quartas de final. Neste domingo (20), Red Bull Bragantino e Palmeiras empataram por 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual.

As equipes foram a campo preservando titulares e pensando na próxima fase, que terá confronto em jogo único, valendo lugar nas semifinais. O Massa Bruta, como primeiro colocado do Grupo D, com 20 pontos, tem pela frente o Santo André, vice-líder da mesma chave, nesta quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), outra vez no Nabizão.

Dono da melhor campanha, tanto do Grupo C como no geral, o Verdão foi a 30 pontos e enfrenta o Ituano nas quartas de final. O duelo também será na quarta-feira, mas às 21h35, no Allianz Parque, em São Paulo. O Galo de Itu (SP) se credenciou ao mata-mata ao ficar em segundo lugar na chave alviverde, com 19 pontos, superando a concorrência de Botafogo-SP e Mirassol.

O Bragantino foi melhor no primeiro tempo e saiu na frente aos 25 minutos, com Helinho aproveitando rebote do goleiro Marcelo Lomba, após finalização do também atacante Sorriso. O empate alviverde veio aos 36 minutos da etapa final. O juiz Flávio Rodrigues de Souza, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), marcou pênalti em cima do atacante Rafael Navarro. O centroavante Deyverson deixou tudo igual, mas foi expulso no lance seguinte, por reclamação.

Em outro jogo deste domingo, o Corinthians derrotou o Novorizontino por 1 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O atacante Róger Guedes, aos 15 minutos do segundo tempo, decretou a vitória do Timão, que se despediu da primeira fase com 23 pontos, na ponta do Grupo A e com a segunda melhor campanha geral. Rebaixado com apenas três pontos e nenhum triunfo, o Tigre concluiu o Paulistão na lanterna e disputará a Série A2 (segunda divisão) no ano que vem.

Fim de jogo e a segunda melhor campanha garantida!

Novorizontino 0 x 1 Corinthians. ⚽ Róger Guedes#BoraPrasQuartas#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/dlsPWOESUe — Corinthians (@Corinthians) March 20, 2022

Nas quartas de final, o Alvinegro tem o Guarani como rival. O Bugre ficou à frente de Inter de Limeira e Água Santa e garantiu a segunda posição da chave corintiana, com 14 pontos. O duelo será na quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo.