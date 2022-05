Bragantino perde em casa e se complica na Libertadores

O Bragantino ficou em situação complicada na Taça Libertadores da América após ser derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes (Argentina), na noite desta terça-feira (17) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

🇦🇷🔥 Já classificado para as oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores, o @EdelpOficial bateu o @RedBullBraga por 1-0 fora de casa e segue invicto na Copa. pic.twitter.com/VaTzQRruHC — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 18, 2022

Com este revés o Massa Bruta fica na vice-liderança do Grupo C com cinco pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Nacional (Uruguai), que enfrenta o Vélez Sarsfield (Argentina) na próxima quarta (18). O líder da chave é o Estudiantes, com 13 pontos.

O único gol da partida saiu aos 31 minutos do segundo tempo, quando Del Prete aproveitou uma sobra de bola no alto para acertar uma bonita bicicleta para superar o goleiro Cleiton.

O último compromisso do Bragantino na primeira fase da Libertadores é diante do Nacional, na próxima terça-feira (24) no Parque Central.