Bragantino sai na frente, mas São Paulo busca empate pelo Brasileiro

No primeiro duelo paulista deste sábado (23), Red Bull Bragantino e São Paulo empataram por 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Segue a invencibilidade! Pela terceira rodada do @Brasileirao, empatamos com o São Paulo em 1 a 1, no Nabizão. O gol do Braga foi marcado por Alerrandro! O próximo compromisso do #MassaBruta é na terça-feira, contra o Estudiantes, na Argentina. Vamos!!! 📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/CDiGQBBMV8 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 23, 2022

O Massa Bruta aparece, provisoriamente, em terceiro lugar na tabela, com cinco pontos, mas deve perder posições na rodada. O Tricolor, com um ponto a menos, ocupa a quinta colocação e também pode cair na classificação ao longo do fim de semana.

Preocupado com o compromisso de terça-feira (26) pela Libertadores, contra o Estudiantes (Argentina), fora de casa, às 19h15 (horário de Brasília), o técnico do Bragantino, Maurício Barbieri, optou por poupar alguns jogadores, escalando apenas o goleiro Cleiton, o lateral Aderlan e o meia Jadsom dos habitualmente titulares. No São Paulo, o técnico Rogério Ceni promoveu a entrada do zagueiro Robert Arboleda, do volante Andrés Colorado e dos meias Patrick e Nikão no 11 inicial. O Tricolor também jogará como visitante no meio de semana, às 19h15 de quinta-feira (28), na Bolívia, diante do Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana.

Apesar das ausências, o Bragantino precisou de apenas um minuto de bola rolando para sair na frente. O goleiro Jandrei rebateu no travessão a conclusão do meia Miguel, na entrada da pequena área, após uma cobrança de escanteio pela direita, mas o atacante Alerrandro, na sobra, não desperdiçou. Mesmo com maior presença ofensiva, o São Paulo passou em branco na primeira etapa, parando em Cleiton e nas finalizações para fora.

O equilíbrio se manteve na volta do intervalo, mas o Tricolor conseguiu a igualdade aos 24 minutos da etapa final, também na bola aérea. O lateral Wellington cruzou da esquerda e Eder cabeceou para as redes. O atacante quase virou o placar aos 39, ao receber passe do meia Igor Gomes e tocar por cima de Cleiton, na saída do arqueiro, mas acertar a trave. Nos acréscimos, Rogério Ceni foi expulso por reclamação.