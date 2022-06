Brasil arrasa adversárias e alcança a semi no Sul-Americano de Rugby

No primeiro de dois dias de competição em Saquarema (RJ), a seleção brasileira feminina de rugby sevens (rugby com sete atletas de cada lado) não deu chances às adversárias e avançou para a semifinal do Sul-Americano com três vitórias acachapantes. Foram apenas cinco pontos sofridos no total, com dois jogos com a defesa intacta. Agora, as Yaras encaram a Argentina, mirando o 20º título da competição em vinte participações. O duelo com as argentinas está marcado para as 10h44 deste sábado (11).

No rugby sevens, as partidas têm duração de 14 minutos, divididos em dois tempos de sete minutos cada. Assim que um jogo acaba, o outro começa imediatamente. Diante dos torcedores brasileiros no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, a equipe brasileira simplesmente atropelou os demais três times do grupo A. A estreia foi com triunfo por 49 a 5 diante da Guatemala. As outras duas seleções não conseguiram pontuar contra o Brasil: vitórias por 37 a 0 contra o Uruguai e 32 a 0 contra o Paraguai.

As Yaras avançaram em primeiro e o Paraguai ficou com a segunda vaga. No grupo B, a Colômbia fechou em primeiro com a Argentina ficando em segundo e marcando encontro com o Brasil.

Batendo as argentinas, a seleção brasileira entrará em campo para decidir o título às 16h34. Esta é a 21ª edição do torneio, que só teve um campeão diferente do Brasil: a Colômbia venceu em 2015, quando as Yaras não estiveram presentes, por já terem vaga nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano seguinte (o torneio funcionou como Pré-Olímpico).

Esta é a sétima vez que o Sul-Americano é realizado em território brasileiro. A seleção nunca perdeu um jogo pela competição em toda a sua história. No entanto, tem uma derrota contra um país sul-americano em jogos oficiais: para a Colômbia, na disputa do bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.