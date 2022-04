Brasil conhece adversários na 1ª fase da Copa do Mundo de Basquete 3×3

A seleção brasileira de basquete 3×3 já sabe quais adversários enfrentará na fase inicial da Copa do Mundo da modalidade, a primeira do ciclo olímpico para os Jogos de Paris 2024. O evento ocorrerá de 21 a 26 de junho na Antuérpia (Bélgica). Na disputa masculina, a equipe nacional está no Grupo A, ao lado da Sérvia (tricampeã mundial de 2016 a 2018), França, Porto Rico e Nova Zelândia.

Na competição feminina, as brasileiras terão pela frente Estados Unidos (atual campeão olímpico) Áustria, França (bronze em 2018 e 2019) e Nova Zelândia que compõem a chave B. O sorteio dos grupos ocorreu nesta segunda-feira (4), na sede da Federação Internacional de Basquetebol (Fiba), em Mies (Suíça).

A competição reunirá 20 seleções em cada gênero. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final e, na sequência, virão as semifinais e final.

A presença na Olimpíada de Paris depende do ranqueamento das seleções. Haverá também um Pré-Olímpico, uma última oportunidade para países que estiveram de fora do basquete 3×3 nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos.

Masculino

Grupo A: Sérvia, França, Porto Rico, Brasil, Nova Zelândia

Grupo B: Lituânia, Alemanha, Mongólia, Taiwan e Chile

Grupo C: Letônia, Holanda, Polônia, Japão e China

Grupos D: Bélgica, EUA, Áustria, país a confirmar

Feminino

Grupo A: Alemanha, Romênia, Lituânia, Japão e China

Grupo B: França, EUA, Áustria, Brasil e Nova Zelancia

Grupo C: Polônia, Mongólia, Egito, República Dominicana e Belgica

Grupo D: Espanha, Holanda, Canadá Chile e país a confirmar