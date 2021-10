Brasil empata em 0 a 0 com a Colômbia pelas eliminatórias

Pela primeira vez nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o Brasil não venceu. A seleção ficou no 0 a 0 diante da Colômbia, em Barranquilla, em partida que representou a décima apresentação do time na competição, mas que foi válida pela quinta rodada, originalmente marcada para o fim de março, mas que fora adiada em virtude da pandemia de Covid-19. O Brasil agora tem nove vitórias e um empate, com 28 pontos, liderando a tabela com folga.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE - Colômbia x Brasil em Barranquilla pelas Eliminatórias da Copa – Lucas Figueiredo/ CBF/ Direitos Reservados

Na partida deste domingo, a seleção esteve pouco inspirada e ganhou vida com as entradas de Raphinha e Antony na segunda etapa. Em jogada dos dois, Antony quase marcou ao completar cruzamento para grande defesa do goleiro Ospina, aos 39. O próximo compromisso da seleção é na quinta-feira (14), quando encara o Uruguai, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30, em jogo da 12ª rodada. Devido à suspensão do clássico com a Argentina, pela sexta rodada, em São Paulo, depois que os jogadores rivais descumpriram protocolos de saúde após a entrada no país, Brasil e Argentina ainda têm um jogo a menos que o restante das seleções.