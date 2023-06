Brasil encerra Copa do Mundo de remo paralímpico com três medalhas

O Brasil fechou a sua participação na segunda etapa da Copa do Mundo de remo paralímpico, que foi disputada em Varese (Itália) no último final de semana, com a conquista de três medalhas. E o grande destaque foi o ouro alcançado pela catarinense Josiane Lima, na prova individual da classe PR2 (remadores que possuem mobilidades nos troncos e nos braços).

Josiane Lima conquista ouro 🥇 e Brasil fecha Copa do Mundo da Itália de remo paralímpico com três medalhas. Confira os resultados em nosso site: https://t.co/O8CVe2824O pic.twitter.com/UUi30P8GoQ — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) June 21, 2023

Com o tempo de 10min06s30, a brasileira venceu com tranquilidade a prova, na qual foi seguida pela ucraniana Anna Aisanova e por Ka Yee Ip, de Hong Kong.

Além da medalha dourada, o Brasil fechou a competição com duas pratas. A primeira veio com os estreantes em competições internacionais Keizy Bonini e Gabriel Mendes na prova em dupla masculina da classe PR3 (atletas que possuem mobilidade nas pernas, troncos e braços).

A outra prata foi garantida por Diana Barcelos e Valdeni Junior, na dupla mista PR3 (disputada por remadores que possuem mobilidade nas pernas, troncos e braços), prova que estreará no programa dos Jogos Paralímpicos em 2024, na edição que será disputada em Paris (França).