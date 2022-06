Brasil estreia com goleada no Torneio Internacional Sub-20

O Brasil começou muito bem a participação no Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo ao golear o Paraguai por 5 a 2, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, nesta quarta-feira (8). A equipe contou com transmissão da TV Brasil.

Vitória com goleada! #SeleçãoSub20 estreou com tudo no Torneio Internacional do Espírito Santo. Time venceu o Paraguai por 5 a 2. Vamos pra cima!! 🇧🇷⚽ Fotos: Pedro Vale / CBF pic.twitter.com/AovypSjYjr — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 9, 2022

A seleção brasileira abriu o placar cedo, com dois minutos de bola rolando, quando o atacante Caio, do São Paulo, recebeu na entrada da área, se livrou de um marcador e bateu colocado. Mas o Paraguai não se entregou e empatou aos nove minutos com o camisa Diego Gonzalez e virou aos 16 com um golaço de Marcos Peña.

Com a desvantagem no placar a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes passou a buscar com mais intensidade a vitória. E a mudança de postura fez efeito rápido, primeiro com o gol de empate, que saiu dos pés do atacante Matheus Nascimento em cobrança de pênalti, e depois com a virada ainda antes do intervalo graças a outro tento do jogador do Botafogo, aos 36.

Aos 41 minutos o Brasil chegou ao quarto, em cobrança ensaiada de escanteio na qual o atacante Kayky, do Manchester City (Inglaterra), carregou a bola até a pequena área onde o zagueiro Kaiky Fernandes, do Santos, apenas escorou para o fundo do gol paraguaio.

Na etapa final a seleção brasileira ficou em situação complicada após a expulsão do atacante Marcos Leonardo, do Santos, logo aos nove minutos. Porém, aos 32 minutos Matheus Martins, do Fluminense, recebeu cruzamento, dominou e bateu colocado para sacramentar a vitória do Brasil.

Transmissões da TV Brasil

Os telespectadores podem acompanhar todos os jogos do Torneio Internacional Sub-20 na TV Brasil 2. Os próximos duelos serão exibidos na sexta (12) e no domingo (12), com dois confrontos por dia, às 18h e às 20h30. A seleção canarinho entra em campo sempre no segundo horário.

O clássico Brasil e Uruguai, última partida da competição, será transmitido simultaneamente com a TV Brasil 1 no domingo, a partir das 20h30.