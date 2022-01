Brasil faz 5 a 1 no Equador, na estreia da Copa América de Futsal

A seleção brasileira sobrou em quadra neste sábado (29) na estreia contra o Equador na Copa América de Futsal, em Assunção (Paraguai), com direito a goleada de 5 a 1 na primeira rodada da fase de grupos. Os jogadores Bruno, Pito, João Victor, Daniel e Taffy balançaram as redes a favor do Brasil, e Montaño marcou o gol de honra da equipe equatoriana. Atual campeão (2017), o Brasil vai em busca do 11º título na competição.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A vitória alçou o Brasil à liderança do Grupo 1, que tem ainda Uruguai, Colômbia e Chile. Próximo duelo da seleção será contra o Chile, na segunda-feira (31), às 15h (horário de Brasília).

📢 Compartimos los resultados del primer día de la CONMEBOL #CopaAmérica Futsal Paraguay 2022 📝 #CAFutsal #VibraElContinente 📢 Compartilhamos os resultados do primeiro dia da CONMEBOL #CopaAmérica Futsal Paraguai 2022 📝 #CAFutsal #VibraOContinente pic.twitter.com/aAWspfZgj7 — Copa América (@CopaAmerica) January 29, 2022

O Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, fez um primeiro tempo arrasador, abrindo vantagem de 4 a 0. Bruno foi o primeiro a marcar aos sete minutos, e o time mal acabara de comemorar e Pito marcou o segundo para a seleção. Depois foi a vez de João Vitor balançar a rede a cinco minutos do término do primeiro tempo, e ainda deu tempo de Daniel deixar o dele.

Depois do intervalo, a seleção diminuiu o ritmo, e o Equador aproveitou para diminuir o prejuízo: aos sete minutos Montaño marcou o único gol do lado dos equatorianos. Já aos seis minutos do término do jogo, Bruno Taffy soltou uma bomba indefensável e completou a goleada: 5 a 1.