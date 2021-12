Brasil fecha 2021 na vice-liderança do ranking de seleções

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (23) a última edição do seu ranking de seleções em 2021. E a seleção brasileira permanece na vice-liderança da relação, que tem a Bélgica na ponta.

🇧🇪 Belgium end a fourth straight year on top 🥇

🇨🇦 Canada are 2021’s ‘Most Improved Side’ 🥇

📈 Check out the year’s other big winners in the final #FIFARanking of 2021 👇

— FIFA.com (@FIFAcom) December 23, 2021