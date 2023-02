Brasil fica no 0 a 0 com Colômbia no Sul-Americano sub-20

Com a classificação garantida para a Copa do Mundo sub-20, o Brasil empatou sem gols com a Colômbia, na noite desta quinta-feira (9) no Estádio Monumental de Techo, em Bogotá (Colômbia), pela quarta e penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20 de futebol.

O resultado tirou a seleção canarinho da liderança da competição, que é ocupada pelo Uruguai, que bateu o Paraguai por 1 a 0 nesta quinta para chegar aos 12 pontos, dois a mais do que a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes.

Mas, mesmo com o tropeço o Brasil permanece com chance de ficar com o título do Sul-Americano, pois sua última adversária na competição será justamente a equipe uruguaia. As equipes medem forças a partir das 22h (horário de Brasília) do próximo domingo (12) no estádio El Campín, em Bogotá.

Classificação para o Mundial

A classificação do Brasil para a Copa do Mundo sub-20, que será disputada na Indonésia entre 20 de maio e 11 de junho de 2023, foi alcançada na última segunda-feira (6) após vitória de 2 a 0 sobre o Paraguai.