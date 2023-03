Brasil goleia Argentina na Copa América de beach soccer

O Brasil venceu o clássico com a Argentina por 8 a 2 para fechar a primeira fase da Copa América de beach soccer na liderança do Grupo A da competição. Após o triunfo alcançado nesta quinta-feira (16) em Rosário (Argentina), a seleção canarinho enfrenta o Paraguai, no próximo sábado (18), na semifinal da competição.

🔚 ¡Fin del partido! | Grupo 🅰️ Brasil suma una victoria más y queda líder de su grupo 🏖️@BrBeachSoccer conquista mais uma vitória e encerra a fase de grupos invicto na #CAPlaya 🏖️ 🇦🇷 2 – 8 🇧🇷 ⚽️🇦🇷 Benaducci (2)

⚽️🇧🇷 Edson Hulk (3), Filipe, Mauricinho (2), Benjinha y Jordan pic.twitter.com/oePrxtpr0w — Copa América (@CopaAmerica) March 16, 2023

Com os três pontos alcançados diante dos hermanos, a equipe comandada pelo técnico Marco Octavio é a única com 100% de aproveitamento na Copa América até aqui. Caso encerre a competição em uma das três primeiras posições da classificação, o Brasil garante uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo da modalidade, que será disputada em Dubai em novembro.

O destaque da vitória brasileira foi Edson Hulk, que marcou em três oportunidades. Mauricinho também brilhou, com dois gols,enquanto Filipe, Jordan e Benjinha marcaram um cada. Já os gols de honra da Argentina saíram dos pés de Benaducci.