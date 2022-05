Brasil inicia Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas com vitória

O Brasil derrotou a Grã-Bretanha nesta segunda-feira (2) na categoria quad (atletas com comprometimento em três ou mais extremidades do corpo) no primeiro dia de disputas da Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas em Vilamoura, no Algarve (Portugal).

O triunfo da equipe brasileira, formada por Ymanitu Silva, Leandro Pena e Augusto Fernandes, foi por 3 partidas a 0. O primeiro a vencer foi Leandro Pena, que bateu James Shaw por 2 sets a 0. Depois foi a vez de Ymanitu Silva bater Richard Green por 2 sets a 0.

Os dois voltaram à quadra para jogarem em dupla, em partida na qual superaram Richard Green e Greg Slade por 2 sets a 0.

Na categoria open (atletas com deficiência em membros inferiores) masculina o Brasil perdeu para o Japão por 3 a 0. Bruno Makey perdeu de Tokito Oda por 2 sets a 0 e Daniel Rodrigues foi batido por Shingo Kunieda por 2 sets a 0. Nas duplas Daniel Rodrigues e Rafael Medeiros foram superados por Takuya Miki e Takashi Sanada por duplo 6/3. No júnior (sub-18), a seleção brasileira perdeu dos Estados Unidos por dois jogos a 1.