Brasil leva 3 a 1 dos EUA e perde invencibilidade na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 1 na tarde deste sábado (11), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pela Liga das Nações.

As parciais foram de 25-21, 25-27, 20-25 e 20-25. Com o resultado, o time do técnico Renan Dal Zotto conheceu a primeira derrota em três jogos. Enquanto isso, o time norte-americano segue com 100% de aproveitamento no torneio. A equipe nacional volta à quadra neste domingo, às 10 horas, para enfrentar a China.

Apesar da derrota, o maior pontuador do jogo foi o brasileiro Alan, com 23 acertos, sendo 21 de ataque. Do lado americano, Jake Hanes teve 20 pontos e foi o grande destaque.