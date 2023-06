Brasil permanece na 3ª posição do ranking de seleções da Fifa

O Brasil permanece na terceira posição do ranking de seleções masculinas da Fifa, que foi divulgado nesta quinta-feira (29). A relação foi tornada pública após a equipe canarinho disputar duas partidas amistosas na Data Fifa de junho, goleada de 4 a 1 sobre Guiné, na Espanha, e derrota de 4 a 2 para Senegal, em Portugal.

A ponta da classificação continua com a atual campeã Argentina, que chegou aos 1.843,73 pontos. Já a vice-liderança é da França, com 1.843,54 pontos. A seleção brasileira, que foi comandada nos jogos da Data Fifa pelo técnico interino Ramon Menezes, caiu para 1828,27.

🇦🇷 hold strong at number one! 💪

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and 🇭🇷 on the rise. 📈

The latest Men’s #FIFARankings are here! 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2023