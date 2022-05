Brasil soma mais cinco medalhas na etapa de Barcelona do Mare Nostrum

O Brasil encerrou a sua participação na etapa de Barcelona (Espanha) do Circuito Mare Nostrum com a conquista de mais cinco medalhas (um ouro e quatro bronzes) nesta quinta-feira (26). A competição serve como preparação da seleção brasileira para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que será em junho, em Budapeste.

A principal conquista do dia, o ouro nos 50 metros estilo borboleta, veio com Nicholas Santos, que completou a prova em 23s03.

É OUROOOOOOO! 🥇🏊‍♀️ Nicholas Santos – 50m borboleta – 23.03 É o Vovô Garoto dando aula no Mare Nostrum!! 👴🇧🇷 pic.twitter.com/hISP4WoKgT — Time Brasil (@timebrasil) May 26, 2022

Já os bronzes foram alcançados pelo medalhista olímpico Leonardo de Deus nos 200 metros borboleta (ao nadar em 1min56s18), com Gabrielle Roncatto nos 400 metros livre (8min38s04), com Jhennifer Conceição nos 50 metros peito (30s54) e com Gabriel Santos nos 100 metros livre (49s18).

Assim, o Brasil encerrou a etapa de Barcelona com oito medalhas. Além das conquistas desta quinta-feira, o Brasil foi ao pódio na última quarta-feira (25) com Bruno Fratus (ouro), João Gomes Junior (prata) e Gabrielle Roncatto (prata).

A seleção brasileira segue agora para Canet (França), onde será realizada a última etapa do Circuito Mare Nostrum, nos dias 28 e 29 de maio.

A primeira etapa da competição terminou no último domingo (22), em Mônaco, com seis medalhas para o Brasil: Bruno Fratus (ouro nos 50 metros livre), João Gomes Junior (ouro nos 50 metros peito), Nicholas Santos (ouro nos 50 metros borboleta), Fernando Scheffer (prata nos 200 metros livre) e Leonardo de Deus (bronze nos 200 metros borboleta).