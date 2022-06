Brasil vence a segunda na Liga das Nações feminina: 3 a 0 na Polônia

A seleção brasileira feminina de vôlei chegou à segunda vitória em dois jogos na edição 2022 da Liga das Nações de Vôlei ao bater a Polônia por 3 sets a 0 (parciais de 25-23, 25-21 e 25-22). A equipe comandada por José Roberto Guimarães havia vencido a Alemanha por 3 a 1 na estreia. O time volta à quadra pela primeira etapa da competição, que está sendo disputada em Shreveport-Bossier City (Estados Unidos) para encarar a República Dominicana na noite desta sexta (3), às 19h (horário de Brasília).

Que paredão foi esse, vôleifãs!? ⛰️👀

Nesse bloqueio não passa nem sinal de wi-fi! 😂 📡 Nossas meninas venceram por 3 sets a 0 a Polônia e garantiram a segunda vitória seguida na Liga das Nações! 🇧🇷 pic.twitter.com/vla7M4uh3f — CBV (@volei) June 2, 2022

Por mais que não tenha perdido nenhum set diante das polonesas, o Brasil encontrou algumas dificuldades, como é possível perceber pela diferença de apenas oito pontos na soma das três parciais. A maior pontuadora da partida foi a central brasileira Carol, com 15, sendo sete em um fundamento em que o Brasil marcou a diferença contra as adversárias: os bloqueios (12 a 6). Também chamou a atenção a discrepância nos erros que viraram pontos para o outro time. A seleção se beneficiou de 26 equívocos da Polônia, enquanto o Brasil cedeu apenas nove pontos em erros. Isso ajudou a compensar a diferença em pontos diretos do ataque (49 a 32 para as polonesas).

A Liga das Nações é dividida em três etapas, com quatro compromissos para as dezesseis seleções em cada uma delas. As oito melhores classificadas ao fim das três etapas partem para a fase final, que será disputada em Ancara (Turquia) entre 13 e 17 de julho.