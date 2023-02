Brasil vence nas duplas e supera China nos Playoffs da Copa Davis

O Brasil fechou o confronto com a China pelos Playoffs do Grupo Mundial I da Copa Davis por 4 a 0, após mais duas vitórias, neste sábado (4) no Costão do Santinho, em Florianópolis.

Depois de vitórias de Matheus Pucinelli e Thiago Monteiro na última sexta (3) nas simples, a equipe brasileira manteve o caminho dos triunfos neste sábado com Felipe Meligeni e Rafael Matos batendo Jie Cui e Ze Zhang por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) em 1h19min de partida.

Deu Time Brasil BRB na @DavisCup 🇧🇷🎾🇨🇳 Felipe Meligeni e Rafael Matos venceram Jie Cui e Ze Zhang por 6/2 6/3 enquanto Gustavo Heide bateu Rigele Te, após o chinês desistir no terceiro game Com o resultado, a equipe volta em setembro, valendo vaga para o Quali da Davis em 2024 pic.twitter.com/HNXsdMAdus — CBT (@cbtenis) February 4, 2023

“Foi um jogo bem nervoso, bastante da minha parte no começo. Mesmo assim conseguimos colocar uma intensidade e fazer o nosso jogo sem ficarmos muito preocupados com o que estava acontecendo fora. Estou muito contente e gostaria de agradecer à galera que veio torcer por nós e que acompanhou pela TV. Jogar no Brasil é uma sensação diferente e muito boa”, afirmou Meligeni.

Depois de garantir a classificação com o placar de 3 a 0, Gustavo Heide ainda entrou em quadra para medir forças com Rigele Te, que jogou apenas três games e desistiu do confronto, o que fez o Brasil fechar a disputa em 4 a 0.

Agora o Brasil volta às quadras em setembro para buscar uma vaga para o Qualifiers da Copa Davis do ano que vem. A equipe brasileira conhecerá seu próximo adversário na próxima quinta-feira (9), quando a ITF (Federação Internacional de Tênis) realizará o sorteio dos confrontos.