Brasil volta a conquistar Sul-Americano sub-20 após hiato de 12 anos

Após um hiato de 12 anos, o Brasil voltou a conquistar o título do Sul-Americano sub-20 de futebol. O feito foi alcançado com vitória de 2 a 0 sobre o Uruguai, no final da noite do último domingo (12) no estádio El Campín, em Bogotá.

CAMPEÕES! 🤩🏆 Após 12 anos de jejum, a Seleção Brasileira é campeã do CONMEBOL Sul-Americano Sub-20!!! Com gols de Andrey e Pedrinho, o Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0, chegou aos 13 pontos no hexagonal final e levantou a taça pela 12ª vez. pic.twitter.com/ze412lVVOM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 13, 2023

Este foi o 12º título brasileiro na competição, que teve início em 1954. A conquista atual foi alcançada de forma invicta, com sete vitórias e dois empates. Além do título, o Brasil garantiu, com duas rodadas de antecedência, a classificação para a Copa do Mundo sub-20, que será disputada na Indonésia entre 20 de maio e 11 de junho de 2023.

A vitória sobre o Uruguai foi construída com gols do volante Andrey, de cabeça aos 38 minutos do segundo tempo, e do atacante Pedrinho, já nos acréscimos. Com o gol que abriu o triunfo brasileiro, o meio-campista, que acaba de assinar com o Chelsea (Inglaterra), garantiu a artilharia da competição ao lado de Vitor Roque, centroavante do Athletico-PR.

Após o título, Andrey, que foi o capitão da equipe canarinho, celebrou o feito com uma postagem em uma rede social na qual afirmou: “Campeão. Em jogo decisivo, seja decisivo. Simplesmente Deus. Feliz pelo título e por terminar como artilheiro da competição”.

A conquista também teve um significado especial para o técnico Ramon Menezes, que já havia levantado o caneco da competição em 1991, mas na condição de atleta. Ele foi o segundo brasileiro a alcançar tal feito na história. O primeiro foi Rogério Lourenço, campeão sul-americano como atleta em 1988 e como treinador em 2009.