Brasileirão: Goiás e Bragantino empatam em prévia da Copa do Brasil

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro teve início neste sábado (28) com o empate por 1 a 1 entre Goiás e Red Bull Bragantino, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O Esmeraldino saiu atrás, mas reagiu e se manteve invicto em casa na competição, enquanto o Massa Bruta chegou a sete jogos sem vitórias na temporada, sendo quatro deles pelo torneio nacional.

O clube paulista foi a dez pontos e aparece, provisoriamente, na 11ª colocação. Os goianos têm um ponto a menos e estão em 15º lugar. Ambos podem ser ultrapassados na sequência da rodada.

O confronto serviu como prévia do encontro entre eles nesta terça-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, em 20 de abril, o Bragantino venceu por 2 a 1 na Serrinha e tem a vantagem do empate para se classificar às oitavas de final.

O Massa Bruta saiu na frente aos 39 minutos da etapa inicial, em finalização cruzada de Arthur. O empate veio aos 28 minutos do segundo tempo, com o também atacante Nicolas, de voleio, após um bate-rebate na área. Nos acréscimos, Eric Ramires, do Bragantino, foi expulso por acertar a cabeça do meia Luan Dias, após intervenção do árbitro de vídeo (VAR) – o volante tinha recebido cartão amarelo originalmente.

Pelo Brasileiro, os paulistas voltam a jogar no dia 5, em casa, contra o Internacional, às 19h. No dia 6, às 20h, o Goiás pega o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.