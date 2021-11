Brasileiro: com chances remotas de título, Flamengo visita o São Paulo

O Morumbi será palco neste domingo (14) do clássico interestdual São Paulo x Flamengo, jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro do técnico Rogério Ceni, atual treinador do Tricolor paulista, com seu ex-time. No primeiro turno do Brasileiro, já sob o comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro fez 5 a 1 nos paulistas no Maracanã. A partida às 16h (horário de Brasília), na capital paulista, será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Luiz Ferreira

🏟 Atualizando: mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Flamengo, às 16h deste domingo, no Morumbi! Acesse e compre o seu também ➡️ https://t.co/Q7RU6CBR0q#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ebuvjMnOlL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 13, 2021

O Tricolor paulista quer garantir três pontos para se afastar por completo da zona de rebaixamento (Z4). Nas últimas duas partidas fora de casa, o São Paulo amargou derrota para o Bahia (1 a 0), mas conseguiu arrancar um empate contra o Fortaleza em 1 a 1 na quarta (10)..

Para o jogo desta tarde, o técnico Ceni precisará contornar várias ausências. Não poderá contar com Wellington, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, suspensos com três cartões amarelos. Outros três jogadores permanecem em recuperação no departamento médico: Luan, William, Galeano e Wallace. Por fim, o zagueiro Arboleda segue defendendo a seleção do Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O São Paulo deve ir a campo com Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero, Igor Gomes, Martín Benítez e Reinaldo; Rigoni e Calleri (Luciano).

O visitante rubro-negro, terceiro colocado na classificação geral, 11 pontos atrás do líder Atlético-MG – mas com um jogo a menos – ainda acredita no tricampeonato consecutivo.

“Nós não desistimos do Campeonato Brasileiro. Nós estamos lutando. Enquanto a gente tiver chances matemáticas, a gente vai brigar pelo Brasileiro”, afirmou Renato Gaúcho em coletiva.

O time desembarcou em São Paulo no final na tarde de ontem (13) sem o lateral-esquerdo Filipe Luís. O jogador foi poupado pela comissão técnica, embora tenha treinado nesta semana após se reucperar de uma lesão na panturrilha. O goleiro Diego Alves também não atua neste domingo, assim como Pedro, Arrascaeta, Isla e Diego Ribas.

A boa notícia é que Éverton Ribeiro, Willian Arão e Rodrigo Caio devem começar jogando. Além deles, o time carioca deve entrar em campo com Hugo, Matheuzinho; David Luiz e Ramon; Andreas Pereira; e o trio Michael. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol.