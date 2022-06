Brasileiro: Cuiabá surpreende Corinthians na abertura da 10ª rodada

O Cuiabá surpreendeu e derrotou o Corinthians por 1 a 0, na noite desta terça-feira (7) na Arena Pantanal, na partida que abriu a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu dos pés do lateral Uendel.

VITÓRIA DOURADA 🔰😁💪 Com o apoio da torcida, vencemos o líder do Brasileirão por 1 a 0 e chegamos aos 11 pontos na tabela de classificação. Que noite maravilhosa na Arena Pantanal!!! ⚽ Uendel#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/P2WsE3I2mp — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) June 8, 2022

Mesmo com este revés o Timão mantém a liderança da competição, com 18 pontos, mas dá a chance de Palmeiras e Atlético-MG, que ainda jogam na rodada, assumirem a primeira posição. O Galo enfrenta o Fluminense no Maracanã na próxima quarta (8) e o Verdão recebe o Botafogo um dia depois. Já para o Dourado a vitória representou a saída do Z4, alcançando a 15ª posição com 11 pontos (a primeira equipe na zona do rebaixamento é o Ceará com dez pontos).

O gol da vitória do Cuiabá começou com uma falha da defesa do Corinthians. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Uendel pressionou Adson e tabelou com Felipe Marques antes de matar no peito e bater de esquerda para marcar um belo gol.

O Corinthians volta a entrar em campo pela competição no próximo sábado (11), quando recebe o Juventude na Neo Química Arena. No mesmo dia o Cuiabá pega o Bragantino.