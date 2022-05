Brasileiro Feminino: Corinthians vira líder e pressiona Palmeiras

O Corinthians assumiu, de forma provisória, a liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste sábado (28), o Timão derrotou o Avaí/Kindermann por 4 a 0 no Parque São Jorge, em São Paulo, na partida que abriu a décima rodada da competição.

A vitória levou as Brabas a 24 pontos, abrindo dois para o Palmeiras, que recebe o São José no domingo (29), às 14h (horário de Brasília), no Allianz Parque, também na capital paulista. As Leoas aparecem em 11º lugar, com 11 pontos, podendo encerrar a rodada na zona de rebaixamento se as joseenses e o Cruzeiro (que joga às 15h de domingo, com o Cresspom, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte) ganharem os respectivos compromissos.

Com 20 minutos de bola rolando, as alvinegras já venciam por 2 a 0. Aos 17, Gabi Portilho cruzou pela direita e Adriana, de cabeça, mandou para as redes. Três minutos depois, Gabi Portilho entrou na área pela direita e bateu colocado, no ângulo da goleira Renata. As anfitriãs seguiram no ataque e ampliaram a fatura aos 41, em cobrança de falta rasteira da volante Diany. Na etapa final, aos 30 minutos, a meia Lia Salazar foi lançada por Andressa na área e desviou para a também zagueira Tarciane fechar o marcador.

Mais duas partidas movimentaram o Brasileiro neste sábado. No Sesc Campestre, em Porto Alegre, o Internacional bateu o Real Brasília por 2 a 1 e também ultrapassou o Palmeiras, provisoriamente. As Gurias Coloradas foram a 23 pontos. As Leoas do Cerrado seguem com 13 pontos, em sétimo, podendo ser superadas por Atlético-MG e Grêmio ou Flamengo na sequência da rodada.

As brasilienses saíram na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, com a atacante Nenê. Aos 15 da etapa final, a também atacante Lelê, de cabeça, deixou tudo igual. Aos 43 minutos, a meia Duda cobrou falta com perfeição e decretou a virada colorada.

No Centro de Formação de Atletas de Jarinu (SP), o Red Bull Bragantino empatou com o Esmac por 1 a 1. O resultado foi ruim para ambos, que estão nas duas últimas posições do Brasileiro. O Massa Bruta somou apenas o segundo ponto em dez jogos e aparece na lanterna, sete pontos atrás do Cruzeiro, a primeira equipe fora do Z4. As paraenses, com seis pontos, permanecem na 14ª colocação, também na zona de rebaixamento.

Os gols foram marcados antes dos dez primeiros minutos de jogo. Aos dois, Emmily Karla colocou as visitantes à frente. Seis minutos depois, a também atacante Luana completou, na pequena área, o cruzamento da direita da meia Rhay Coutinho, empatando a partida.