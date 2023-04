Brasileiro feminino: Ferroviária vence Athletico-PR e assume liderança

A Ferroviária assumiu a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino após golear o Athletico-PR por 4 a 1, nesta sexta-feira (14) no Centro do Treinamento do Caju, em Curitiba, na partida que abriu a 7ª rodada da competição.

Com o triunfo, as Guerreiras Grenás chegaram aos 18 pontos, dois a mais do que o Corinthians, que disputa clássico com o Palmeiras na próxima segunda-feira (17) no Parque São Jorge. Já a equipe paranaense permanece com quatro pontos, na 12ª posição.

As visitantes abriram o marcador aos 18 minutos do primeiro tempo com Raquel. A equipe da casa chegou a ensaiar uma reação com gol de Thayslane aos 32. Mas a Ferroviária voltou a ficar à frente um minuto depois com Camila. Após o intervalo as Guerreiras Grenás confirmaram o triunfo com gols de Laryh e Aline Gomes.

Outra equipe a somar três pontos nesta sexta foi o Atlético-MG, que superou o São Paulo por 1 a 0 no estádio Castor Cifuentes graças a gol de Ludmilla. Após a terceira vitória seguida na competição as Vingadoras assumiram a 6ª posição com 12 pontos.